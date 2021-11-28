Главная новогодняя елка столицы Крыма сменит место дислокации

Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов мест размещения главной городской новогодней елки.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава администрации города Валентин Демидов.

«Мы рассмотрели альтернативные варианты размещения главной елки. Их несколько. Наиболее популярные варианты: перекресток улиц Пушкина и Горького, Гагаринский парк, еще ряд локаций. Мы рассматриваем несколько мест», – сказал Демидов.

Он добавил, что больших новогодних елок в этом году в крымской столице будет не менее восьми.

У симферопольцев, по мнению Демидова, есть возможность встретить Новый год и на центральной городской площади. Строителям поставлена задача – успеть «до боя курантов в любом случае».

Ранее сегодня стало известно, что администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений. Об этом сообщила начальник департамента финансов горадминистрации Виктория Надолинская.

В прошлом году за счет республиканского бюджета для Симферополя были приобретены новые праздничные новогодние украшения. В их числе многочисленные уличные инсталляции, а также новая главная городская новогодняя елка.

На украшения в 2020 году потратили 100 млн рублей.

Часть новогодних украшений и инсталляций оставили на улицах Симферополя на весь год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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