Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +14
море +14

Власть

Главная новогодняя елка столицы Крыма сменит место дислокации

11:10 воскресенье, 28 ноября 2021
Симферополь

Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов мест размещения главной городской новогодней елки.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава администрации города Валентин Демидов.

«Мы рассмотрели альтернативные варианты размещения главной елки. Их несколько. Наиболее популярные варианты: перекресток улиц Пушкина и Горького, Гагаринский парк, еще ряд локаций. Мы рассматриваем несколько мест», – сказал Демидов.

Он добавил, что больших новогодних елок в этом году в крымской столице будет не менее восьми.

У симферопольцев, по мнению Демидова, есть возможность встретить Новый год и на центральной городской площади. Строителям поставлена задача – успеть «до боя курантов в любом случае».

Ранее сегодня стало известно, что администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений. Об этом сообщила начальник департамента финансов горадминистрации Виктория Надолинская.

В прошлом году за счет республиканского бюджета для Симферополя были приобретены новые праздничные новогодние украшения. В их числе многочисленные уличные инсталляции, а также новая главная городская новогодняя елка.

На украшения в 2020 году потратили 100 млн рублей.

Часть новогодних украшений и инсталляций оставили на улицах Симферополя на весь год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 28 ноября. Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Севастопольцев на Новый год ждет рыбный стол. Перед праздниками в городе начнут продавать рыбу по социальной цене.

Турист из Новосибирска гуляет по Крыму с котом на шляпе. Житель Сибири по имени Стас с рыжим котом по кличке Боб сразу становятся центром внимания куда бы ни пришли.

Какой сегодня праздник 27 ноября. Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.

Общество
Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.

Общество
Какой сегодня праздник 28 ноября

Какой сегодня праздник 28 ноября фото

Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации