Власть
Главная новогодняя елка столицы Крыма сменит место дислокации
Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов мест размещения главной городской новогодней елки.
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава администрации города Валентин Демидов.
«Мы рассмотрели альтернативные варианты размещения главной елки. Их несколько. Наиболее популярные варианты: перекресток улиц Пушкина и Горького, Гагаринский парк, еще ряд локаций. Мы рассматриваем несколько мест», – сказал Демидов.
Он добавил, что больших новогодних елок в этом году в крымской столице будет не менее восьми.
У симферопольцев, по мнению Демидова, есть возможность встретить Новый год и на центральной городской площади. Строителям поставлена задача – успеть «до боя курантов в любом случае».
Ранее сегодня стало известно, что администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений. Об этом сообщила начальник департамента финансов горадминистрации Виктория Надолинская.
В прошлом году за счет республиканского бюджета для Симферополя были приобретены новые праздничные новогодние украшения. В их числе многочисленные уличные инсталляции, а также новая главная городская новогодняя елка.
На украшения в 2020 году потратили 100 млн рублей.
Часть новогодних украшений и инсталляций оставили на улицах Симферополя на весь год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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