Происшествия
ДТП у кладбища: в Севастополе троллейбус не разъехался с автомобилем
В Севастополе в районе старого кладбища произошло жесткое столкновение троллейбуса с автомобилем отечественной марки. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России.
«Водитель ВАЗ 21130 при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и произвел столкновение с троллейбусом, который двигался по главной дороге», – сообщили в ведомстве.
Авария произошла в пятом часу вечера недалеко от остановки Галины Петровой, на повороте между заправкой и старым кладбищем.
Комментаторы в социальных сетях отмечают, что это место регулярно фигурирует в региональных сводках ДТП и что на этот раз водителя спасло «чудо».
«Чудом остались в живых. Въехал в троллейбус, отказали тормоза», – говорится в одном из постов.
На видео, опубликованном в одном из местных пабликах, видно, что легковой автомобиль сильно поврежден спереди и часть подкапотного содержимого «вошла» в салон. По информации правоохранителей, водитель 1998 года рождения, управлявший легковым авто, получил травмы различной степени и доставлен в больницу.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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