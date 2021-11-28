ДТП у кладбища: в Севастополе троллейбус не разъехался с автомобилем

В Севастополе в районе старого кладбища произошло жесткое столкновение троллейбуса с автомобилем отечественной марки. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Водитель ВАЗ 21130 при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и произвел столкновение с троллейбусом, который двигался по главной дороге», – сообщили в ведомстве.

Авария произошла в пятом часу вечера недалеко от остановки Галины Петровой, на повороте между заправкой и старым кладбищем.

Комментаторы в социальных сетях отмечают, что это место регулярно фигурирует в региональных сводках ДТП и что на этот раз водителя спасло «чудо».

«Чудом остались в живых. Въехал в троллейбус, отказали тормоза», – говорится в одном из постов.

На видео, опубликованном в одном из местных пабликах, видно, что легковой автомобиль сильно поврежден спереди и часть подкапотного содержимого «вошла» в салон. По информации правоохранителей, водитель 1998 года рождения, управлявший легковым авто, получил травмы различной степени и доставлен в больницу.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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