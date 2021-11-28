Бывшего чиновника в Керчи задержали по подозрению в систематических взятках

Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи Сергей Органов задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Информацию об этом подтвердил источник в администрации города.

«Сергей Органов задержан сотрудниками ФСБ, проведены оперативные мероприятия, обыски. Изъяты материальные ценности. В ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения», - рассказал собеседник агентства.

По данным Крыминформа, уголовное дело в отношении Органова возбуждено по статье 290 УК РФ - получение взятки. Речь идет о нескольких эпизодах. У правоохранительных органов есть данные, что чиновник систематически получал взятки наличными деньгами, в виде дорогих телефонов, а также транспортным средством.

Управление единого заказчика администрации Керчи в том числе курирует реализацию в городе проектов Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Руководитель управления мог получать взятки за общее покровительство при приемке у подрядчиков строительных работ и их оплате. Полученное в результате преступлений имущество оформлялось на родственников и близких.

По официальным данным, недавно Сергей Органов был уволен с должности начальника управления единого заказчика города Керчи, однако на официальном сайте он до настоящего времени значится руководителем.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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