Происшествия
Жительница Крыма по ночам обворовывала сельскую управу из-за любви к природе
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Жительница Крыма две ночи воровала кусты можжевельника у здания сельской администрации.
У администрации Новосельского облагородили территорию: высадили можжевельники. Хвойные пушистики радовали глаз жителям, а одна из них настолько полюбила кустики, что решила обзавестись такими же. Где взять, особо не размышляла: две ночи подряд женщина совершала паломничества к зеленому уголку и воровала кусты.
«Когда появлялись свидетели, расхитительница клумб прикидывалась зожницей и принималась наматывать круги по спортплощадке, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Но вечернему ритуалу пришел конец. Администрация обнаружила пропажу восьми кустов и обратилась в полицию, там вышли на воровку».
В тексте использованы материалы: Новый день
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