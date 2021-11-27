Жительница Крыма по ночам обворовывала сельскую управу из-за любви к природе

фото © newdaynews.ru

Жительница Крыма две ночи воровала кусты можжевельника у здания сельской администрации.

У администрации Новосельского облагородили территорию: высадили можжевельники. Хвойные пушистики радовали глаз жителям, а одна из них настолько полюбила кустики, что решила обзавестись такими же. Где взять, особо не размышляла: две ночи подряд женщина совершала паломничества к зеленому уголку и воровала кусты.

«Когда появлялись свидетели, расхитительница клумб прикидывалась зожницей и принималась наматывать круги по спортплощадке, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Но вечернему ритуалу пришел конец. Администрация обнаружила пропажу восьми кустов и обратилась в полицию, там вышли на воровку».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший чиновник задержан в Севастополе за получение взятки в виде ремонта квартиры. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя, который, по данным следствия, за помощь в заключении госконтракта заставил строительную компанию сделать у себя дома ремонт.

В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей. Керченский городской суд Крыма в октябре-ноябре этого года рассмотрел более 200 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении керчан и гостей города за несоблюдение ковидных ограничений.

Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки. Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.

Рабочего из Узбекистана посадили в Крыму за взятку сотруднику ФСБ. Гастарбайтер, не имеющий патента на работу, предложил силовику 10 тысяч рублей за бездействие.