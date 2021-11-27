Власти Симферополя решили потратить на новогодние гирлянды еще 25 млн рублей

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Администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений.

Об этом сообщила начальник департамента финансов горадминистрации Виктория Надолинская.

«25,3 млн рублей предлагается направить на приобретение, обновление, монтаж и демонтаж светодиодного оборудования к предстоящим новогодним праздникам», – сообщила Надолинская во время рассмотрения городскими депутатами поправок в бюджет.

Какие именно украшения планируют купить и обновить в администрации не уточнили.

В 2020 году за счет республиканского бюджета для Симферополя были приобретены новые праздничные новогодние украшения. В их числе многочисленные уличные инсталляции, а также новая главная городская новогодняя елка.

На украшения в 2020 году потратили 100 млн рублей. Часть новогодних украшений и инсталляций оставили на улицах Симферополя на весь год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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