В Симферополе введен режим повышенной готовности из-за надвигающейся бури

Режим повышенной готовности введен на территории крымской столицы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в ближайшие дни.

Такое решение власти Симферополя приняли на заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба администрации города.

В МЧС ранее предупредили о затяжных осадках в Крыму с 27 по 30 ноября.

В эти четыре дня прогнозируются ливни и ураганный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

«Учитывая, что на территории крымской столицы на основании постановления администрации введен режим «Повышенная готовность» в связи с ухудшением погодных условий, комиссия, заслушав и обсудив информацию, дала соответствующие указания со сроком действия до 27-30 ноября», - говорится в сообщении администрации.

Так, департаменту городского хозяйства и муниципальному учреждению «Город» поручено проверить готовность подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Также они должны подготовить технику и горюче-смазочные материалы для ликвидации возможных подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей. На постоянной основе поручено проводить очистку отводных каналов, ливнестоков и дренажных сетей, очищать русла рек Салгир, Славянка, Абдалка и малый Салгир. Курирующий департамент должен обеспечить своевременный информационный обмен с взаимодействующими службами через единые дежурно-диспетчерские службы и рассмотреть вопрос укрепления береговых полос в местах возможных подтоплений.

Кроме того, отдельные меры должны предпринять руководители городских предприятий «Киевский Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис», «Центральный Жилсервис», «Экоград», «Аванград», а также муниципальных учреждений «Город», «Горсвет», «Горзеленхоз», филиалов республиканских предприятий «Вода Крыма», «Крыммелиоводхоз», «Крымгазсети», «Крымтеплокоммунэнерго», «Крымтроллейбус» и Симферопольского городского РЭС.

В соответствии с постановлением администрации, им необходимо перевести силы и средства в режим повышенной готовности, содержать в готовности автомобильную и другую специализированную технику и оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В частности, нужно подготовиться к возможным подтоплениям и уборке аварийных деревьев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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