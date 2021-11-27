В Крыму снимают кино с Безруковым

В Крыму снимают сериал с российским актером Сергеем Безруковым.

Актер опубликовал видео со съемок в инстаграме. В ролике угадывается одна из улиц Феодосии, сообщает российское агентство «РИА Новости».

«Кино… Съемки… 1974 год… «Смерть манекенщицы»… Студия Валерия Тодоровского. Работаем», – написал Безруков.

На официальном сайте продюсерской компании Валерия Тодоровского отмечается, что «Смерть манекенщицы» – ретро-детектив.

В Крыму снимают лишь некоторые фрагменты сериала, основным местом действия будет Москва.

Кроме Безрукова, в фильме также снимаются Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Даниил Вершинин и другие российские артисты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Херсонесе сняли фильм «Искусство быть женщиной». В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» представлена первая серия многосерийного фильма о жизни и быте херсонеситов в античное и византийское время «Искусство быть женщиной».

В Крыму снимают фильм о Фаине Раневской. На Южном берегу Крыма идет работа над телесериалом «Фаина».

Новый телесериал о крымском курорте заранее не понравился горожанам. Состоялась премьера телеканала «СТС» — сериал «Жена олигарха». Основные съемки проходили в Евпатории, однако крымчане остались недовольны тем, каким курорт предстает в кадре.

Автокинотеатр во второй раз заработает в аэропорту Симферополь. Автокинотеатр заработает в международном аэропорту Симферополь в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек.