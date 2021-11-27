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Культура

В Крыму снимают кино с Безруковым

13:13 суббота, 27 ноября 2021

В Крыму снимают сериал с российским актером Сергеем Безруковым.

Актер опубликовал видео со съемок в инстаграме. В ролике угадывается одна из улиц Феодосии, сообщает российское агентство «РИА Новости».

«Кино… Съемки… 1974 год… «Смерть манекенщицы»… Студия Валерия Тодоровского. Работаем», – написал Безруков.

На официальном сайте продюсерской компании Валерия Тодоровского отмечается, что «Смерть манекенщицы» – ретро-детектив.

В Крыму снимают лишь некоторые фрагменты сериала, основным местом действия будет Москва.

Кроме Безрукова, в фильме также снимаются Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Даниил Вершинин и другие российские артисты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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