Культура
В Крыму снимают кино с Безруковым
В Крыму снимают сериал с российским актером Сергеем Безруковым.
Актер опубликовал видео со съемок в инстаграме. В ролике угадывается одна из улиц Феодосии, сообщает российское агентство «РИА Новости».
«Кино… Съемки… 1974 год… «Смерть манекенщицы»… Студия Валерия Тодоровского. Работаем», – написал Безруков.
На официальном сайте продюсерской компании Валерия Тодоровского отмечается, что «Смерть манекенщицы» – ретро-детектив.
В Крыму снимают лишь некоторые фрагменты сериала, основным местом действия будет Москва.
Кроме Безрукова, в фильме также снимаются Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Даниил Вершинин и другие российские артисты.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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