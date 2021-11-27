Странности
Турист из Новосибирска гуляет по Крыму с котом на шляпе
Житель Сибири по имени Стас с рыжим котом по кличке Боб сразу становятся центром внимания куда бы ни пришли.
Необычную парочку заметили в одном из супермаркетов крымской столицы.
Среднего роста молодой человек с бородкой и кудрями выбирает пирожки в отделе кулинарии. На видавшей виды серой шляпе — рыжий кот в ошейнике, на поясной сумке — объявление о сборе средств питомцу.
«Пару монет коту!» — гласит надпись на листе бумаги формата А4.
Из разговора выясняется, что Бобу всего пять месяцев.
Свое прозвище кот получил в честь легендарного собрата, о судьбе которого в Англии выпущена книга и фильм «Уличный кот по кличке Боб».
«Без команды не спрыгивает. Я ему даю сигнал головой «Прыгай!», и Боб слушается. Он видит мясо, он видит много всего вкусного, чувствует запах, но как вы можете заметить — не двигается», — рассказывает Стас.
Молодой человек не слишком словоохотлив. Однако признается, что приехал на юг из далекого Новосибирска и пока решил задержаться в Крыму — «здесь тепло».
Для кошек подобное поведение нетипично. Хотя если животное спокойное по темпераменту и полностью доверяет своему хозяину, то его вполне можно приучить к совместным прогулкам.
«Приучить возможно, но это требует гораздо большего времени, чем в случае с собакой. Кошки реагируют на голос, но вот командам обучаются труднее», — рассказал ветеринар крымской клиники «Ветоберег» Глеб Левченко.
В тексте использованы материалы: Форпост
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