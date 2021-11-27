Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +14
море +14

Власть

Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы

Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы

фото © соцсети

Горожан возмутило качество работ, выполненных, в частности, на улице Киевской.

Жители Симферополя, внешний вид улиц которого вызывает негодование, раскритиковали результат ремонта дворов в районе домов №124-130 по улице Киевской. Часть горожан возмутилась увиденным, а часть – просто высмеяла опубликованные в соцсетях фото.

На снимках видно, что посреди заасфальтированной пешеходной дорожки торчит пень, а сам тротуар не доделан. Вдоль другой дорожки расположились «пляшущие» опоры теплотрассы. В целом результат благоустройства, выполненного на деньги, которые выделила Москва, выглядит незавершенным и неряшливым.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как администрация Симферополя осваивает миллиарды правительства Москвы, выделенные на комплексное благоустройство», - написали авторы Telegram-канала «Крым без цензуры».

В ответ на насмешки пользователей соцсетей администрация города заявила, что в отношении подрядчика «ведется претензионная работа».

«Все замечания зафиксированы, доведены подрядчику и будут устраняться. Некачественные работы не будут приняты заказчиком», - заверили местные власти.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Успеют ли сдать к Новому году площадь Ленина в Симферополе. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов заверил, что капитальный ремонт площади Ленина будет завершен до конца этого года.

В Крыму может подорожать газ и свет. «Черноморнефтегаз» с нового года хочет изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса и пошатнуть энергетическую безопасность Крыма и Севастополя.

Власти Крыма обещают подорожание коммуналки в 2022 году. С 1 июля 2022 года в Крыму увеличится стоимость коммунальных услуг для населения.

Власти Ялты пытаются понять откуда бомбы в местной реке. Ялтинские власти решили выяснить причины скопления большого количества боеприпасов времен Второй мировой войны в русле реки Дерекойка, протекающей через город.

Общество
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Коронавирус в Крыму
Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19

Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19

574 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Общество
Какой сегодня праздник 27 ноября

Какой сегодня праздник 27 ноября

Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы

Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы фото

Горожан возмутило качество работ, выполненных, в частности, на улице Киевской.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации