Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы

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Горожан возмутило качество работ, выполненных, в частности, на улице Киевской.

Жители Симферополя, внешний вид улиц которого вызывает негодование, раскритиковали результат ремонта дворов в районе домов №124-130 по улице Киевской. Часть горожан возмутилась увиденным, а часть – просто высмеяла опубликованные в соцсетях фото.

На снимках видно, что посреди заасфальтированной пешеходной дорожки торчит пень, а сам тротуар не доделан. Вдоль другой дорожки расположились «пляшущие» опоры теплотрассы. В целом результат благоустройства, выполненного на деньги, которые выделила Москва, выглядит незавершенным и неряшливым.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как администрация Симферополя осваивает миллиарды правительства Москвы, выделенные на комплексное благоустройство», - написали авторы Telegram-канала «Крым без цензуры».

В ответ на насмешки пользователей соцсетей администрация города заявила, что в отношении подрядчика «ведется претензионная работа».

«Все замечания зафиксированы, доведены подрядчику и будут устраняться. Некачественные работы не будут приняты заказчиком», - заверили местные власти.

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