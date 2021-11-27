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Общество

Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода

Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода

фото © Новости Крыма

Люди шутят, что благодаря такому новшеству больше не придется тратиться на стиральный порошок и антифриз.

В крымской столице на улице Кечкеметской из крана течет странная вода голубого цвета, говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте.

«На Кечкеметской не было целый день воды. В половину шестого побежала вот такая (голубая – прим.) водичка из крана в ванне. Естественно, на кухне так же. Откуда такая вода?» - сказала на видео женщина.

«Зато на порошок тратится не надо», - пошутил в комментарии Елисей Бегунов. «И на антифриз тоже», - ответил пользователю Алексей Пешков.

«Из голубой лагуны», - пошутила насчет возможного источника поступающей жидкости Любашка Провкина.

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