Общество
Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода
фото © Новости Крыма
Люди шутят, что благодаря такому новшеству больше не придется тратиться на стиральный порошок и антифриз.
В крымской столице на улице Кечкеметской из крана течет странная вода голубого цвета, говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте.
«На Кечкеметской не было целый день воды. В половину шестого побежала вот такая (голубая – прим.) водичка из крана в ванне. Естественно, на кухне так же. Откуда такая вода?» - сказала на видео женщина.
«Зато на порошок тратится не надо», - пошутил в комментарии Елисей Бегунов. «И на антифриз тоже», - ответил пользователю Алексей Пешков.
«Из голубой лагуны», - пошутила насчет возможного источника поступающей жидкости Любашка Провкина.
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