Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода

фото © Новости Крыма

Люди шутят, что благодаря такому новшеству больше не придется тратиться на стиральный порошок и антифриз.

В крымской столице на улице Кечкеметской из крана течет странная вода голубого цвета, говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте.

«На Кечкеметской не было целый день воды. В половину шестого побежала вот такая (голубая – прим.) водичка из крана в ванне. Естественно, на кухне так же. Откуда такая вода?» - сказала на видео женщина.

«Зато на порошок тратится не надо», - пошутил в комментарии Елисей Бегунов. «И на антифриз тоже», - ответил пользователю Алексей Пешков.

«Из голубой лагуны», - пошутила насчет возможного источника поступающей жидкости Любашка Провкина.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

И так сойдет: в Керчи тротуар проложили прямо через столбы. В Керчи на улице Черноморской дорожники сделали тротуар с препятствиями: столбы стоят прямо на пути следования пешеходов и мешают проходу.

Правительство Севастополя сможет изымать у горожан дома и сносить их. Власти Севастополя определились с критериями и прочими условиями, согласно которым будут изымать у граждан дома для реализации новых градостроительных проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы. Горожан возмутило качество работ, выполненных, в частности, на улице Киевской.

Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой. Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой – об этом заявил директор научно-производственной фирмы по водным технологиям Анатолий Копачевский в эфире «Вести ФМ».