Симферопольца поймали во время продажи штык-ножа к автомату Калашникова

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Симферополец стал фигурантом уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина попался во время продажи штык-ножа к автомату Калашникова.

«Установлено, что 51-летний симферополец на одном из рынков города продал холодное оружие – штык-нож, которое согласно проведенной криминалистической экспертизе, является короткоклинковым боевым, военным холодным оружием, колюще-режущего действия к автомату Калашникова, изготовленным промышленным способом», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели обыск у мужчины дома. Изъяты предметы схожие с пистолетами и патроны различного калибра.

«Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, один из изъятых предметов является огнестрельным оружием, изготовленным путем внесения изменения самодельным способом и пригоден для производства выстрелов, а боеприпасы к огнестрельному оружию являются патронами, снаряженными самодельным способом», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовные дела, по частям 1 и 7 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и по части 1 статьи 223 УК РФ – незаконное изготовление оружия. Мужчине грозит наказание в виде шести лет колонии и штраф до 200 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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