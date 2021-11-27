Севастопольцев на Новый год ждет рыбный стол

Перед праздниками в городе начнут продавать рыбу по социальной цене.

В Севастополе до конца 2021 года начнется продажа рыбной продукции по фиксированной цене. Участие в социальном проекте примут предприятия рыбопромышленного кластера, получающие субсидии от государства.

«Мы обсуждали вопрос, коль это местная продукция и мы оказываем поддержку переработчикам и компаниям, которые входят в состав кластера, хорошо бы установить на какие-то виды продукции социальную цену, которая смогла бы быть выгодной для жителей города», – сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося 25 ноября.

По словам вице-губернатора Марии Литовко, подобная возможность уже обсуждалась с севастопольскими производителями, и они готовы пойти на этот шаг.

Запустить проект с рабочим названием «Социальная цена» планируется перед новогодними праздниками. Каким образом будет организована продажа недорогой продукции – по определенным дням, в отдельных местах или как-то иначе – сообщат позже.

Напомним, проект по созданию рыбопромышленного кластера был утвержден в 2020 году. Его реализация рассчитана на три года и предусматривает объем частных инвестиций от 1,5 миллиарда рублей, а также создание 1 500 рабочих мест. Участниками рыбопромышленного кластера являются 35 предприятий.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 27 ноября. Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Старинное зеркало из крымского дворца выставлено на продажу. Внимание пользователей крымских соцсетей приковала фотография большого зеркала в золоченой раме с орнаментом, на обороте которого стоит клеймо «Ливадия».

Поедут ли россияне в Крым на Новый год. Половина россиян выбирают новогодние туры на Кубань, в Крым и Абхазию. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, речь идет об организованном туризме.

Какой сегодня праздник 26 ноября. Сегодня, 26 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.