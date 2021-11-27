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Коронавирус в Крыму

Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«599 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет», - говорится в сообщении. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 48 095 человек.

Выздоровели 43 401 человек, скончались - 1 658. Как ранее сообщалось, в республике за минувшие сутки зафиксирован максимум смертей от COVID – скончались 25 человек.

Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 3 536.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты хотят возобновить работу детского инфекционного отделения. Ялта лишилась детского инфекционного отделения после размещения 100 дополнительных коек для больных COVID-19 в здании инфекционной больницы.

Сводка о новых заражениях в Крыму. 618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель. Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.

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