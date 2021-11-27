Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«599 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет», - говорится в сообщении. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 48 095 человек.

Выздоровели 43 401 человек, скончались - 1 658. Как ранее сообщалось, в республике за минувшие сутки зафиксирован максимум смертей от COVID – скончались 25 человек.

Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 3 536.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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