Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19 ● В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму ● Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель
Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«599 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет», - говорится в сообщении. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 48 095 человек.
Выздоровели 43 401 человек, скончались - 1 658. Как ранее сообщалось, в республике за минувшие сутки зафиксирован максимум смертей от COVID – скончались 25 человек.
Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 3 536.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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