Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 14 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 87 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 33 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер южный 33 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 6 до 11 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 5 до 10 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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