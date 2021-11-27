Правительство Севастополя сможет изымать у горожан дома и сносить их

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Власти Севастополя определились с критериями и прочими условиями, согласно которым будут изымать у граждан дома для реализации новых градостроительных проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова, определенные специалистами критерии, по которым многоквартирные и индивидуальные жилые дома будут включаться в проекты КРТ, ранее вызвали большую дискуссию в Законодательном собрании.

Однако в ходе обсуждения окончательное решение все же было принято. Одобрены предложения и уполномоченным по правам предпринимателей. Так, согласно принятому постановлению, в границы комплексного развития территории могут включены все деревянные бараки и малоэтажные многоквартирные дома (до 4 этажей), возведенные до 1980 года с деревянными перекрытиями либо стенами из дерева, кирпича, камня или железобетона.

Также изъятию при реализации проектов КРТ могут подлежать многоквартирные дома с физическим износом более 60% и МКД, в которых отсутствует хотя бы одна централизованная система инженерно-технического обеспечения: водоснабжение, водоотведение или теплоснабжение. Жукалов подчеркнул, что включение многоквартирного дома в проект КРТ будет возможно только в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников.

Для этого необходимо не менее 2/3 голосов. Чтобы, наоборот, исключить дом из проекта – не менее 1/3.

«То есть если ранее проголосовали за и мы включили, то жители могут провести повторно такое же собрание, и одной трети достаточно для исключения такого дома из проекта решения», – уточнил Жукалов.

Он отметил, что в проект комплексного развития территории не смогут включаться кварталы индивидуальной жилой застройки (ИЖС).

Но в некоторых случаях изъятие допустимо.

«Возможно изъятие объектов индивидуального жилищного строительства, расположенного в границах квартала при условии их соответствия одному из критериев: аварийность, непригодность для проживания, высокий процесс износа (60%) и полное отсутствие какой-либо из систем инженерно-технического обеспечения, включая отсутствие скважин, септиков и тому подобных устройств», – сказал Жукалов.

Согласно принятому документу, право принимать решения о комплексном развитии территорий всех видов предоставляется правительству Севастополя при условии одобрения действующим при нем градостроительным советом.

Все проекты решений обещают публиковать в Интернете, а также в публичных местах в границах рассматриваемых территорий. Губернатор Михаил Развожаев назвал принятие постановления о КРТ большим шагом, который «упорядочивает деятельность по дальнейшему развитию города».

«Очевидно, что тема вызовет большой интерес. Это возможность урегулировать взаимодействие при комплексном развитии, а также возможность инвесторам начинать анализировать, какие территории могли бы быть реализованы, но с учетом предоставления гражданам новых, более выгодных условий. <…> Ветхие и аварийные кварталы могут быть подвергнуты КРТ, и люди получат качественные квартиры от застройщиков», – сказал глава города.

Правительству также предстоит проработать документы, которые определят механизмы включения нежилых и незастроенных территории, а также тех, включение которых в КРТ возможно по согласованию с правообладателем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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