Крымчанин попытался сжечь машину родственницы из-за конфликта

61-летней житель Феодосии попытался сжечь машину родственницы из-за конфликта.

Мужчина вырвал крышку бензобака, зацепил носовой платок в области горловины топливного бака и поджег его спичками, а затем ушел.

«Со слов подозреваемого, он ожидал, что автомобиль после запала бензобака сгорит полностью», — рассказали в пресс-службе МВД по Крыму и уточнили, что возгорание было оперативно потушено.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам).

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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