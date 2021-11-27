Крым откроет в Сирии представительство Никитского ботанического сада

В Сирии откроют представительство Никитского ботанического сада.

Об этом сообщил заведующий отделом плодовых культур ботсада Сергей Хохлов.

«В течение текущего года я трижды был в Сирии, мы согласовывали вопросы, относящиеся к условиям и месту открытия представительства Никитского сада. Мы получили до этого одобрение от Министерства науки и высшего образования России. Осталось только подписать некоторые технические документы», — цитируют Хохлова СМИ.

Он также отметил, что Сирия заинтересована в направлениях сельского хозяйства, садоводства, декоративного садоводства и многих других, которые сегодня может предоставить крымский полуостров.

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