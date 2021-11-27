Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +14
море +14

Власть

Крым откроет в Сирии представительство Никитского ботанического сада

09:24 суббота, 27 ноября 2021
Ялта

В Сирии откроют представительство Никитского ботанического сада.

Об этом сообщил заведующий отделом плодовых культур ботсада Сергей Хохлов.

«В течение текущего года я трижды был в Сирии, мы согласовывали вопросы, относящиеся к условиям и месту открытия представительства Никитского сада. Мы получили до этого одобрение от Министерства науки и высшего образования России. Осталось только подписать некоторые технические документы», — цитируют Хохлова СМИ.

Он также отметил, что Сирия заинтересована в направлениях сельского хозяйства, садоводства, декоративного садоводства и многих других, которые сегодня может предоставить крымский полуостров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе ежегодно растет число многодетных семей. В Симферополе ежегодно растет количество многодетных семей.

В Ялте опять пообещали построить медицинский комплекс за 17 млрд рублей. В Ялте в 2024 году начнется строительство многофункционального медицинского комплекса. На него выделили 17 млрд рублей.

Капремонт детской больницы в Ялте так и не был завершен. Ялтинская детская больница не может возобновить работу в своем прежнем здании на улице Халтурина из-за незавершенного капремонта.

Возле аэропорта Симферополя хотят создать Центр истории Крыма. Центр истории Крыма хотят создать возле аэропорта Симферополя.

Общество
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Коронавирус в Крыму
Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19

Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19

574 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Общество
Какой сегодня праздник 27 ноября

Какой сегодня праздник 27 ноября

Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы

Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы фото

Горожан возмутило качество работ, выполненных, в частности, на улице Киевской.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации