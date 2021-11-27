Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19

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574 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 26 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 574 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 118 036 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 088 человек.

За минувшие сутки скончались еще 25 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, это максимум с начала пандемии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. 618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель. Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.

Путин испытал на себе новую вакцину от коронавируса. Президент России Владимир Путин привился интраназальной вакциной от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи.