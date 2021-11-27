Красные и белые вина Крыма признали лучшими в России

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Роскачество завершило очередное ежегодное исследование российских вин в рамках проекта «Винный гид России».

По сложившейся традиции, вначале представлены результаты исследования белых и красных вин, в рейтинг которых вошли вина и крымского производства.

В 2021 году эксперты исследовали более 600 вин, причем каждый образец – по 12 параметрам. Впервые в исследование включена введенная в действие ФЗ-468 категория «Вино России».

Красные вина

Красные вина стали самой обширной категорией в исследовании: изучено 214 образцов (вдвое больше, чем в предыдущие годы), из них – 149 образцов сухих вин. Более 70% показали соответствие повышенному стандарту Роскачества (максимальный результат за четыре года исследования).

Так, в десятке сухих красных вин второе и шестое место заняли крымские вина от производителя Alma Valley, ранее уже получавшего высокие оценки экспертов «Винного гида России». В этом году отмечена линейка «АВ Кюве» – купажные вина из трех сортов винограда. В свою очередь вино полусухое красное «Пино Нуар» взяло «серебро» в рейтинге лучших полусухих красных вин. Вместе с тем, первые два места в топ-3 лучших полусладких достались полусладкому красному «Шевалье Руж» Villa Krim и полусладкому красному ZB wine Bastardo.

Белые вина

Всего в рамках проекта исследовано 192 образца тихих белых вин из российского винограда (так же, как и по красным, рекордный показатель за четыре года исследования), из них – 131 образец сухих вин.

«Первая тройка лучших сухих белых – родом из Крыма. Первое место среди белых вин из российского винограда заняло вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «Алиготе Инкерман». На втором месте – вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое ZB wine Sauvignon Blanc. Третью позицию заняло вино столовое сухое белое «Шардоне отборное» ESSE», – рассказали в пресс-службе Роскачества.

Кроме того, в десятку лучших сухих вин вошло вино столовое сухое белое «Мускат» ТМ «Усадьба Перовских» из Севастополя и сухое белое «Кокур Солнечной Долины» торговой марки «Солнечная Долина» из восточного Крыма.

На втором месте в топ-3 лучших полусухих белых вин – полусухое белое ZB wine Riesling. Также крымские вина составили тройку лидеров среди лучших полусладких белых вин: это полусладкое белое «Весеннее вино» от Alma Valley, полусладкое белое «Мускат» Inkerman и столовое полусладкое белое «Мускат Оттонель» серии «Баккал Су» (винодельня «Дом Захарьиных»).

«Мы с конкретными цифрами и данными в руках можем подтвердить, что целый ряд производителей вин из отечественного винограда достиг технологического совершенства и мастерства виноделов, которые позволяют ежегодно выпускать большие объемы недорогого и очень достойного вина, невзирая на климатические катаклизмы и другие внешние факторы. Вино из российского винограда ежегодно прибавляет в качестве, и нам есть о чем рассказать сегодня покупателям», – процитировала пресс-служба директора департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олесю Буняеву.

В пресс-службе также отметили, что в декабре появится рейтинг лучших игристых вин к Новому году.

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