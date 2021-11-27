Какой сегодня праздник 27 ноября

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Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого апостола Филиппа

Апостол Филипп был одним из 12 последователей Христа, и по зову Спасителя пошел за Ним. На Тайной Вечере он спрашивал Иисуса о Небесном Отце, а после Его смерти продолжал проповедовать Божье Слово, при этом в своих странствиях совершая все новые чудеса.

Пребывая в Греции, на него и на всех христиан посыпались разные обвинения от иудеев всевозможные обвинения. Они набросились на него, однако вдруг поголовно злоумышленники ослепли и лишь по молитве апостола Филиппа волнения рассеялись – люди прозрели и чудо заставило их уверовать в Божью силу.

Среди других его деяние – исцеление слепоты дочери жителя города Азота, вернул к жизни высохшие руки начальника города, хотевшего ударить апостола, а также воскресил умершего отрока. Его деяния вселяли в людей веру и спасали чужие жизни.

День памяти жертв голодоморов в Украине

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается скорбная памятная дата — День памяти жертв голодоморов.

Первоначально Указом президента Украины от 26 ноября 1998 года последняя суббота ноября объявлялась Днем памяти жертв голодомора, затем Указом от 31 октября 2000 года этот день стал именоваться Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий. А в 2007 году было решено вновь изменить название Дня, и Указом Президента № 431/2007 от 21 мая 2007 года он стал именоваться «День памяти жертв голодоморов».

Сегодня в этот памятный день в разных городах Украины проходят памятные и траурные мероприятия и церемонии у мемориальных комплексов и знаковых мест. Также в этот День предусмотрено проведение тематических научных, информационных и культурно-художественных мероприятий, выставок, презентаций, документов, фото- и видеоматериалов. В 16:00 часов в День памяти жертв голодоморов проходит общенациональная минута молчания.

Филипповка, Заговенье

Православная церковь 27 ноября (14 ноября по старому стилю) отмечает память апостола Филиппа. В народном календаре у этого дня было много названий: Филипповки, Куделица, Заговенье. Филипповки были последним днем перед Рождественским постом.

Также сегодня, 27 ноября, отмечают такие праздники:

- День морской пехоты России

- День оценщика

- День слушания музыки вечернего города

- День баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) в США

- День учителя в Испании

- День гордости в Монголии

- День авиации Венесуэлы

- День великих героев на Шри-Ланке

- День здравоохранения в Таиланде

- День памяти студентов-медиков на Кубе

- День Ланкашира (Lancashire Day) в Великобритании

Сегодня именины празднуют: Григорий, Филипп, Константин, Феодора, Пантелеймон, Юстиниан.

Что происходило 27 ноября в прошлые годы

1095 - провозглашение Первого крестового похода в Клермоне. Поход был провозглашен Папой Римским Урбаном II.

1895 - Подписание завещания Альфреда Нобеля, согласно которому все его имущество и деньги будут направлены на развитие фонда Нобелевской премии.

1918 - В. Вернадский стал президентом Украинской Академии наук.

1943 - Битва подразделений Украинской Повстанческой Армии с двумя немецкими дивизиями в Черном лесу.

1971 - советский космический автоматический аппарат «Марс-2» совершил посадку на планете Марс.

1997 - газета «Всеукраинские ведомости» опубликовала материал о преступных финансовых махинациях фирмы «Республика», возглавляемой И. Бакаем, и о миллионных убытках, которые понесло государство из-за деятельности этого предприятия. Интересно то, что лица, повинные в совершении преступления, до сих пор не наказаны.

2004 - Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признала результаты повторного голосования на выборах Президента такими, которые не отражают в полной мере волеизъявление народа и являются недействительными.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 ноября. Какие праздники будут завтра?

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