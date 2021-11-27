Власть
И так сойдет: в Керчи тротуар проложили прямо через столбы
В Керчи на улице Черноморской дорожники сделали тротуар с препятствиями: столбы стоят прямо на пути следования пешеходов и мешают проходу.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Жалобу керчане направили в администрацию города. Городские власти уже пообещали исправиться.
«Жители города своевременно проинформировали. Вмешался в ситуацию! В кратчайшие сроки геометрия дорожек будет исправлена, опоры линий электропередач однозначно должны быть вне тротуара», — пообещал глава администрации Керчи Святослав Барсуков
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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