И так сойдет: в Керчи тротуар проложили прямо через столбы

В Керчи на улице Черноморской дорожники сделали тротуар с препятствиями: столбы стоят прямо на пути следования пешеходов и мешают проходу.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Жалобу керчане направили в администрацию города. Городские власти уже пообещали исправиться.

«Жители города своевременно проинформировали. Вмешался в ситуацию! В кратчайшие сроки геометрия дорожек будет исправлена, опоры линий электропередач однозначно должны быть вне тротуара», — пообещал глава администрации Керчи Святослав Барсуков

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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