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Общество

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

10:20 суббота, 27 ноября 2021
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

фото © Новости Крыма

Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«По информации крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный скоростью 20-25 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с порывами линий электропередачи, падением деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий.

Также вероятны нарушения работы дорожных и коммунальных служб. Жителей и гостей крымской столицы просят соблюдать правила безопасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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