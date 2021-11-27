Общество
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер
фото © Новости Крыма
Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
«По информации крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный скоростью 20-25 м/с», - говорится в сообщении ведомства.
В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с порывами линий электропередачи, падением деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий.
Также вероятны нарушения работы дорожных и коммунальных служб. Жителей и гостей крымской столицы просят соблюдать правила безопасности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 26 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 26 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на среду 24 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 ноября.
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер
Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19
574 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
Какой сегодня праздник 27 ноября
Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Внешний вид столицы Крыма вызвал смех и негодование в соцсети
Симферопольские улицы ремонтируют, но в городе все еще множество проблем, которые нужно решать.
23 ноября
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
23 ноября
Симферопольцы высмеяли отремонтированные за счет Москвы дворы фото
Горожан возмутило качество работ, выполненных, в частности, на улице Киевской.