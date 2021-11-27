Большинство крымских отелей рискуют с 1 января оказаться вне закона

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В Крыму начали проверять отели и гостиницы на соответствие заявленным звездам.

В Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор начали поступать жалобы от туристов на несоответствие средств размещения в курортных регионах требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации.

Одним из вопиющих примеров стала жалоба отдыхающего на четырехзвездочных отель Анапы. Проверить факты отправились представитель Ростуризма, но их даже не пустили на территорию гостиницы. Тогда глава ведомства Зарина Догузова сама заселилась в отель и насчитала несоответствие категории «4 звезды» более чем по 50 параметрам. После этого в Ростуризме систематизировали жалобы из курортных регионов и пришли к выводу, что в Крыиу больше всего нареканий вызывают отели, получившие 3 звезды.

Поэтому была создана комиссия, в которую вошли представители двух ведомств, а также минтуризма Крыма.

В Крыму на сегодняшний день аккредитовано 894 средства размещения, напоминает «Российская газета». 10 из них относятся к категории «пять звезд», 52 – «четыре звезды», 218 – «три звезды», 154 – «две звезды», 31 – «одна звезда». 429 отелей звезд не получили.

Отметим, что отели, не прошедшие классификацию, с 1 января 2022 года окажутся вне закона.

В РК действует несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налогов. В целом, по оценке эксепертов, в этом секторе вращается до 30 млрд рублей в год.

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