Происшествия
Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны
Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.
«Мужчина пояснил, что обнаруженное вещество является наркотическим средством «марихуана», которое он нашел в лесном массиве и хранил с целью личного употребления», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Экспертиза показала, что изъятое вещество действительно является марихуаной весом 17,97 грамм.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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