Зеленский заявил о госперевороте на Украине

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В Украине готовится государственный переворот – об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Я получил информацию, что 1 – 2 декабря в нашей стране будет государственный переворот. Я говорить и делиться той информацией, которой не имею права, пока не буду. Но могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, а даже звуковая информация, где представители с Украины с представителями из России обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте».

По словам президента Украины, на его свержение выделили 1 млрд долларов. Но при этом отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти, а также сомневается в том, что один из богатейших и влиятельных украинских олигархов мог участвовать в подобном заговоре. Хотя не исключил, что окружение бизнесмена «в деле». И тут же передал Ахметову «привет»:

«Его втягивают в войну против государства Украина. Полагаю, что он начал ее. Считаю, что, к сожалению, это будет большая его ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины».

Зеленский предложил Ахметову прийти в спецслужбы или к нему в офис, чтобы «послушать ту информацию, которой можно поделиться». И не оставил олигарху выбора: «Я не верю, что Ахметов прям побежит, потому что это будет его фатальная ошибка с точки зрения гражданина Украины».

Сам же Зленеский клятвенно обещает из страны не убегать: «Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на бульдозер вылезать не буду. Буду в эти дни ожидать всех, кто ожидается, и с удовольствием работать на Банковой».

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