Выплаты пострадавшим от потопов бизнесменам в Крыму обещают начать 10 декабря

Выплаты компенсаций предпринимателям, чье имущество пострадало во время летних потопов в Крыму летом, начнутся с 10 декабря.

Об этом во время совещания по вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Подписаны все постановления правительства, деньги выделены Республике Крым, будут доведены буквально в ближайшие дни. Выплаты – представителям бизнеса – шесть тысяч рублей за кв. метр (это ремонт помещения) и арендная плата за три месяца, компенсация, – сказал Аксенов. – Выплаты должны начаться 10 декабря, 15-го должны завершиться».

23 ноября правительство России выделило более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков. Пострадавшими признаны 542 предпринимателя, уточнил сегодня премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Сильные ливни обрушились на Керчь в ночь на 17 июня, на следующий день – на Ялту: за сутки выпало три месячные нормы осадков. Летние потопы в Крыму – в Керчи, Ялте, Бахчисарайском, Ленинском и других районах признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Крымским предпринимателям, пострадавшим от потопа, пообещали дать много денег. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 352 миллионов рублей на компенсационные выплаты малому и среднему бизнесу, который понес убытки из-за летнего потопа.

Расходов много, доходов мало: бюджет Крыма остается дотационным. Государственный совет Крыма одобрил в первом чтении законопроект о бюджете Крыма на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Только два процента крымчан зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Крым занял 57 место в рейтинге по уровню зарплат среди российских регионов.