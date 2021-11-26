Власть
Выплаты пострадавшим от потопов бизнесменам в Крыму обещают начать 10 декабря
Выплаты компенсаций предпринимателям, чье имущество пострадало во время летних потопов в Крыму летом, начнутся с 10 декабря.
Об этом во время совещания по вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Подписаны все постановления правительства, деньги выделены Республике Крым, будут доведены буквально в ближайшие дни. Выплаты – представителям бизнеса – шесть тысяч рублей за кв. метр (это ремонт помещения) и арендная плата за три месяца, компенсация, – сказал Аксенов. – Выплаты должны начаться 10 декабря, 15-го должны завершиться».
23 ноября правительство России выделило более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков. Пострадавшими признаны 542 предпринимателя, уточнил сегодня премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
Сильные ливни обрушились на Керчь в ночь на 17 июня, на следующий день – на Ялту: за сутки выпало три месячные нормы осадков. Летние потопы в Крыму – в Керчи, Ялте, Бахчисарайском, Ленинском и других районах признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Крымским предпринимателям, пострадавшим от потопа, пообещали дать много денег. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 352 миллионов рублей на компенсационные выплаты малому и среднему бизнесу, который понес убытки из-за летнего потопа.
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