Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму пересыхают родники ● В Северо-Крымском канале неожиданно появилась вода ● В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной ● Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма ● Жителей Крыма попросили экономить воду
Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой
фото © Новости Крыма
Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой – об этом заявил директор научно-производственной фирмы по водным технологиям Анатолий Копачевский в эфире «Вести ФМ».
«Эта вода обладает не морской соленостью, а является солоноватой, – сообщил он. – Но пресной она не является, потому что по требованиям качества питьевой воды количество солей должно быть в пределах 1 грамма на литр. Данная вода требует серьезной очистки».
Поскольку универсального метода опреснения воды не существует – процесс зависит от состава жидкости, метод очистки определят только после окончательных результатов исследования дна Азовского моря.
В тексте использованы материалы: Новый день
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