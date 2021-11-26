Власти Ялты хотят возобновить работу детского инфекционного отделения

Ялта лишилась детского инфекционного отделения после размещения 100 дополнительных коек для больных COVID-19 в здании инфекционной больницы.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В прошлом году руководством ФМБА было принято сложное, но необходимое решение о размещении 100 дополнительных коек для больных COVID-19 в здании инфекционной больницы. Тем самым Ялта лишилась детского отделения в этом месте. И сейчас деток с инфекцией мы вынуждены транспортировать в Алушту, Симферополь или Белогорск», – написала она.

В связи с этим главной задачей городских властей Павленко назвала поиск возможности для размещения пациентов в Ялте. «И сделать это до начала курортного сезона», – подчеркнула она.

Глава администрации напомнила, что до начала ремонта в здании бывшего санатория «Горняк», где располагалась детская больница, помощь маленьким ялтинцам оказывалась в трех разных местах города: хирургическое отделение на 32 ребенка находилось в Ливадии, педиатрическое –на 45 мест в «Горняке», и 50 мест предназначалось для детей в инфекционной больнице по ул. Бакунинский проезд.

«После старта ремонта медицинская помощь детям оказывается в одном месте – в здании бывшей Ливадийской больницы, которая ныне является ялтинским филиалом ФМБА», – обратила внимание Павленко. Она подчеркнула, что при этом количество «детских» мест в хирургии и педиатрии не изменилось. Но максимальной их загрузка, по словам градоначальницы, бывает только в летний сезон.

«Из 2600 детей, которые за 10 месяцев этого года получили помощь в детском отделении, всего 100 были направлены в другие города с инфекционными заболеваниями, и лишь 12 – перевезены санавиацией в Симферополь, а остальные получили лечение в Ялте», – уточнила она.

После посещения детского отделения в Ливадийской больнице глава администрации Ялты на основании мнения врачей выразила уверенность, что оказание медицинской помощи намного эффективнее, когда все специалисты и оборудование находятся в одном месте. «Именно поэтому в проекте нового медицинского центра, который будет построен на ул. Мицко/Халтурина, для наших детей предусмотрено отдельное здание, в котором разместится инфекционное отделение и реанимация, педиатрия и хирургия», – пояснила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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