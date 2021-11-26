В Симферополе внук украл у своей бабушки 100 тысяч рублей

В отдел полиции крымской столицы обратилась 89-летняя местная жительница, которая пожаловалась на кражу крупной суммы с ее банковской карты.

По горячим следам оперативники задержали ее 30-летнего внука, который признался в краже 100 тысяч рублей у своей родственницы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что около полугода назад потерпевшая попросила своего внука снять небольшую сумму денег с ее банковской карты. После этого парень сохранил себе на мобильное устройство данные и пароль карты и на протяжении полугода совершал перевод денежных средств на свой счет», — рассказали в пресс-службе.

Теперь против задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии кавалер украл для любимой бутылку виски и может сесть в тюрьму на два года. Виновными в кражах оказались 24-летний парень и 18-летняя девушка, которые не сговариваясь похищали алкоголь из магазинов. Их добычей стали несколько бутылок коньяка и виски.

Мошенник продал крымчанину служебную иномарку за 1,8 млн рублей. 30-летний житель Екатеринбурга продал в Симферополе Audi A6 за 1,8 млн рублей мошенническим способом.

Спасли мать от сына: пьяный крымчанин с ножом вымогал деньги на добавку. Севастопольские правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который с ножом вымогал деньги у собственной матери.

Житель Ростова в Севастополе избил и ограбил женщину. Житель Ростовской области задержан в Севастополе за избиение и грабеж женщины, за которой его попросили проследить.