Происшествия
В Симферополе внук украл у своей бабушки 100 тысяч рублей
В отдел полиции крымской столицы обратилась 89-летняя местная жительница, которая пожаловалась на кражу крупной суммы с ее банковской карты.
По горячим следам оперативники задержали ее 30-летнего внука, который признался в краже 100 тысяч рублей у своей родственницы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Выяснилось, что около полугода назад потерпевшая попросила своего внука снять небольшую сумму денег с ее банковской карты. После этого парень сохранил себе на мобильное устройство данные и пароль карты и на протяжении полугода совершал перевод денежных средств на свой счет», — рассказали в пресс-службе.
Теперь против задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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