Власть
В Симферополе вернут автобусный маршрут №100
Симферопольский автобусный маршрут №100 «Каменка — Старый аэропорт» с 30 ноября будет возобновлен.
Об этом сегодня на совещании о проблемных вопросах ЖКХ сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Поступало много обращений граждан по отсутствию работы сотого маршрута городского. Это «Каменка — Старый аэропорт». Проработав поручение помощника главы Станислава Николаевича Грецкого, у нас с 30 ноября данный автобусный маршрут начнет функционировать по городу Симферополю, что снизит социальную напряженность», — отметил Николай Лукашенко.
Напомним, с 17 ноября три вечерних рейса троллейбуса №17 «Аэропорт – Свобода» продлили до микрорайона Каменка.
Маршрут №100 приостановил свою работу с 22 октября в связи с нехваткой водительского состава.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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