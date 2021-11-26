В Симферополе вернут автобусный маршрут №100

Симферопольский автобусный маршрут №100 «Каменка — Старый аэропорт» с 30 ноября будет возобновлен.

Об этом сегодня на совещании о проблемных вопросах ЖКХ сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Поступало много обращений граждан по отсутствию работы сотого маршрута городского. Это «Каменка — Старый аэропорт». Проработав поручение помощника главы Станислава Николаевича Грецкого, у нас с 30 ноября данный автобусный маршрут начнет функционировать по городу Симферополю, что снизит социальную напряженность», — отметил Николай Лукашенко.

Напомним, с 17 ноября три вечерних рейса троллейбуса №17 «Аэропорт – Свобода» продлили до микрорайона Каменка.

Маршрут №100 приостановил свою работу с 22 октября в связи с нехваткой водительского состава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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