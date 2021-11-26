Происшествия
В Симферополе полиция задержала координатора «Крымской солидарности»
В Симферополе у здания Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали координатора «Крымской солидарности» Дилявера Меметова.
Об этом сообщили в гражданском объединении.
Также сообщается о задержании гражданского журналиста Абдуллу Сейдаметова.
В гражданском объединении «Крымская солидарность» рассказали подробности задержания координатора организации Дилявера Меметова у здания Крымского гарнизонного военного суда.
«О задержании сообщил корреспондент «Граней.ру» Айдер Кадыров. По его словам, Дилявер Меметов появился возле Крымского гарнизонного военного суда после перерыва и находился в 20 метрах от здания. В его сторону направились сотрудники полиции, как подумал корреспондент, чтобы покурить. Представители закона сообщили координатору о «повторном нарушении» и увезли в «Центральный» отдел полиции Симферополя за присутствие на встрече адвоката Эдема Семедляева 23 ноября. Задержание проводил капитан полиции Алексей Кузнецов», – говорится в сообщении.
Пока неизвестны мотивы задержания гражданского журналиста Абдуллы Седаметова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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