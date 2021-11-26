В недавно открытом сквере Симферополя сорвались качели: пострадала женщина

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Жители симферопольского микрорайона Фонтаны жалуются на качество работ в новом сквере «Ветан» на улице Селим-Герай, открытие которого состоялось 5 ноября.

Соответствующие видео появились сегодня в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в «ВК».

В одном из роликов показано, что веревочный парк, открытый всего три недели назад, уже приходит в негодность: канаты, на которых подвешены деревянные брусья, стираются, на самих брусьях появились трещины, крепления расшатались, из деревянных конструкций торчат гвозди, на качелях не хватает секций.

«Вот в таком все состоянии: разбитое, перебитое. Естественно, претензий мы не предъявляем детям, потому что такие сооружения должны быть рассчитаны на детей, а предъявляем претензии к тем, кто все это закупал. И нам еще говорят, что вся эта конструкция сертифицирована», - рассказывает автор видео, отмечая, что местные жители собственными силами ремонтируют новую игровую площадку.

Автор ролика уверена, конструкция опасна, ее нужно демонтировать.

«Карабины, на которых держатся качели, уже на третий день были протерты. Мы предвидели, что произойдет какая-то неприятность... У меня на глазах сорвались качели, на которых сидела женщина, ей 27 лет, жительница микрорайона Фонтаны. Она сидела на качелях одна, рядом стояла коляска с ребенком. Если бы он находился у нее на руках, могло произойти бы еще хуже», - рассказала автор видео.

По ее словам, женщина сильно ударилась спиной. Ей помогли подняться и отряхнуться, после чего пострадавшая пошла домой.

Автор ролика сообщает, что была на приеме у главы администрации Симферополя Валентина Демидова и сообщила ему о неудовлетворительном качестве работ в новом сквере. «Мы настаиваем, что качели некачественные, не сертифицированные, - рассказывает автор. - Администрация должна срочно принять меры. Всю эту конструкцию изменить в целях безопасности жителей».

В администрации Симферополя сообщили, что знают о проблеме. Информация о происшествии направлена подрядчику, нарушения будут устранять.

Напомним, сквер «Ветан» был открыт 5 ноября при участии главы Крыма Сергея Аксенова. В ходе мероприятия глава администрации Симферополя Валентин Демидов похвалил подрядчика, проводившего работы на объекте. «Хорошая подрядная организация. Выполнили все в срок, качественно», - отметил он и добавил: «Это будет точка притяжения для всего микрорайона».

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