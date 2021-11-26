Общество
В Крыму объяснили происхождение геоглифов на Керченском полуострове
фото © скриншот Яндекс.Карты
Неведомые гигантские круги в окрестностях знаменитых Генеральских пляжей на Керченском полуострове впечатлили блогеров, изучавших спутниковые карты Крыма.
Наблюдениями ребята поделились на своем YouTube-канале.
«Обратили внимание на странные круги на полях диаметром от 180 до 380 метров, которыми буквально усеян Караларский заповедник. Что это: следы от приземления НЛО или остатки каких-то древних сооружений?» — задались вопросом блогеры.
Форма кругов на снимках наводит на мысль о геоглифах, известных как «круги на полях», сообщил исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва. Однако, если присмотреться к снимкам окружностей повнимательнее, можно заметить, что в центре рельеф образует прицелы. По мнению специалиста по загадкам, это говорит о том, что «круги», скорее всего, являются мишенями, причем, учитывая размеры, предназначались для авиации.
«Со временем эти насыпи заросли и приняли такие причудливые очертания, а их целевое предназначение уже давно забылось», — предположил Савва.
Кстати, довольно часто в Крыму люди принимают за неопознанные летающие объекты именно скопления военной разведывательной техники. А поскольку информация о ней, как правило, засекречена, это еще больше способствует рождению домыслов и слухов, заключил эксперт.
Гипотезу об авиамишенях советских времен подтвердили в Управлении ООПТ Минприроды Крыма, куда входит природный парк «Караларский». По словам начальника отдела сопровождения научных исследований управления Сергея Уськова, речь, скорее всего, идет о земляных мишенях для бомбометания бывшего военного аэродрома в Багерово.
«Мишени использовали после войны. Аэродром практически не входит в территорию парка», — отметил Уськов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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