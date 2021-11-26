Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму ● Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель ● Из-за пандемии в Крыму увеличилось количество верующих ● В Крыму за сутки более 700 новых заражений
В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей
Керченский городской суд Крыма в октябре-ноябре этого года рассмотрел более 200 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении керчан и гостей города за несоблюдение ковидных ограничений.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Керченским городским судом Республики Крым за октябрь-ноябрь 2021 год рассмотрено 223 дела о привлечении к административной ответственности жителей и гостей города за совершение административных правонарушений по частям 1, 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ, – говорится в сообщении. – Судом назначены нарушителям административные наказания в виде административного штрафа… всего на сумму 700 000 рублей».
В суде отметили, что по 43 делам об административных правонарушениях вынесено решение о наказании в виде предупреждения. Больше всего нарушений, совершенных гражданами, связано с нахождением в общественном месте без масок.
Требование находиться в общественных местах в масках и другие ограничения закреплены в указе главы Республики Крым о повышенной готовности. За нарушения противоэпидемиологических мер предусмотрены штрафные санкции по статье 20.6.1 КоАП РФ для физических лиц – от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рабочего из Узбекистана посадили в Крыму за взятку сотруднику ФСБ. Гастарбайтер, не имеющий патента на работу, предложил силовику 10 тысяч рублей за бездействие.
Севастопольский суд обязал выплатить отцу погибшего в такси мужчины 1,5 млн рублей. Балаклавский районный суд Севастополя взыскал 1,5 млн рублей в пользу мужчины, чей сын погиб в результате ДТП в 2019 году.
Фирму-подрядчика реконструкции улиц Керчи обвиняют в подделке сертификатов. В Управление единого заказчика Администрации города Керчи в ноябре 2021 года поступила исполнительная документация от ООО «Луксар», которое занималось благоустройством территорий Керчи.
Крымчанка отправится в колонию за систематическую неуплату алиментов. Красноперекопский районный суд Крыма отправил в колонию местную жительницу, которая систематически не платила алименты на содержание 15-летнего ребенка.
Сводка о новых заражениях в Крыму
618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
Какой сегодня праздник 26 ноября фото
Сегодня, 26 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки
Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
22 ноября
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
23 ноября
В Черном море из-за вылова камбалы массово гибнут дельфины
Ежегодно в Черном море при вылове камбалы гибнут около 20 тысяч морских свиней.