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В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей

09:17 пятница, 26 ноября 2021
Керчь

Керченский городской суд Крыма в октябре-ноябре этого года рассмотрел более 200 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении керчан и гостей города за несоблюдение ковидных ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Керченским городским судом Республики Крым за октябрь-ноябрь 2021 год рассмотрено 223 дела о привлечении к административной ответственности жителей и гостей города за совершение административных правонарушений по частям 1, 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ, – говорится в сообщении. – Судом назначены нарушителям административные наказания в виде административного штрафа… всего на сумму 700 000 рублей».

В суде отметили, что по 43 делам об административных правонарушениях вынесено решение о наказании в виде предупреждения. Больше всего нарушений, совершенных гражданами, связано с нахождением в общественном месте без масок.

Требование находиться в общественных местах в масках и другие ограничения закреплены в указе главы Республики Крым о повышенной готовности. За нарушения противоэпидемиологических мер предусмотрены штрафные санкции по статье 20.6.1 КоАП РФ для физических лиц – от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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