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Происшествия

В Керчи бывший сотрудник ОБНОН раскладывал закладки с наркотиками

12:37 пятница, 26 ноября 2021
Керчь

Приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по обвинению в пособничестве наркоторговле составил 8,5 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Как установил суд, экс-сотрудник керченского ОБНОНа лично раскладывал «закладки» с наркотиками в тайники, после чего информацию об их местонахождении передавал своему ранее судимому подельнику. За оказанную «услугу» человек, полгода контролировавший оборот наркотиков в городе, получил оплату в размере 12,5 тысяч рублей.

К слову, ранее судимый подельник подсудимого, признавший свою вину в полном объеме, был приговорен к 8 годам в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка попалась полицейским с партией «соли». Полицейские задержали 26-летнюю крымчанку, которая продавала наркотики посредством закладок.

Полицейские задержали крымчанина за организацию наркопритона. Житель Алушты, который организовал в своей квартире наркопритон, задержан сотрудниками полиции и стал фигурантом уголовного дела.

Крымчанин отправится в колонию за полсотни кустов конопли. Суд вынес обвинительный приговор жителю крымского села Золотое Поле, который вырастил 49 кустов конопли, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Крымчанин проведет четыре года в колонии за хранение и продажу наркотиков. Нижнегорский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в наркоторговле и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

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