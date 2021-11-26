В Керчи бывший сотрудник ОБНОН раскладывал закладки с наркотиками

Приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по обвинению в пособничестве наркоторговле составил 8,5 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Как установил суд, экс-сотрудник керченского ОБНОНа лично раскладывал «закладки» с наркотиками в тайники, после чего информацию об их местонахождении передавал своему ранее судимому подельнику. За оказанную «услугу» человек, полгода контролировавший оборот наркотиков в городе, получил оплату в размере 12,5 тысяч рублей.

К слову, ранее судимый подельник подсудимого, признавший свою вину в полном объеме, был приговорен к 8 годам в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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