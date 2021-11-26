В Черном море из-за вылова камбалы массово гибнут дельфины

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Ежегодно в Черном море при вылове камбалы гибнут около 20 тысяч морских свиней.

Прилов рассматривается как самая серьезная прямая угроза для китообразных. Эту информацию предоставил центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» на конференции, посвященной гибели млекопитающих в водах Крымского полуострова.

«Прилов рассматривается как самая серьезная прямая угроза для китообразных: ежегодно во всем мире в сетях гибнет минимум 300 000 дельфинов и морских свиней. В Черном море смертность одной только азовки при вылове камбалы оценивается в 20 тысяч особей ежегодно. Смягчение последствий возможно при работе с рыболовным сообществом, организациями, общественностью и правительством, учитывая социальные, экономические и экологические аспекты», — говорилось в докладе ребцентра дельфинов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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