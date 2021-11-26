Власть
Успеют ли сдать к Новому году площадь Ленина в Симферополе
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов заверил, что капитальный ремонт площади Ленина будет завершен до конца этого года.
Об этом градоначальник заявил на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
«По площади Ленина были претензии к темпам, срокам и качеству производства работ. Мы провели активную претенциозную работу с подрядной организацией. В настоящее время подрядчик существенно усилил производственные мощности на объекте, в первую очередь увеличил количество работников и бригад. Подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить все работы до конца года. Мы считаем, что это вполне реальная задача», – сказал глава администрации.
По словам Демидова, на площади практически выполнены все подготовительные работы, осталось лишь уложить плитку.
Эта работа уже стартовала, руководство города ежедневно контролирует исполнение графиков и качество, заверил он. Ремонт площади Куйбышева, как ранее обещали власти Симферополя, полностью завершится до конца ноября.
На 1 декабря планируется открытие объекта. Сейчас там закладывают гранит на фонтане, устанавливают малые архитектурные формы и уличную мебель, вывозят строительный мусор. Кроме того, проводится комплексная работа по очистке фасадов близлежащих зданий от незаконной рекламы. В этом году уже состоялось открытие трех новых скверов: «Ветан» в микрорайоне Фонтаны, а также скверы Казанский в центре города и Балаклавский в микрорайоне Пневматика.
Что касается 17-ти дворовых территорий крымской столицы, благоустройство которых должно быть выполнено в этом году, 15 из них будут полностью сданы до 1 декабря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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