Успеют ли сдать к Новому году площадь Ленина в Симферополе

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов заверил, что капитальный ремонт площади Ленина будет завершен до конца этого года.

Об этом градоначальник заявил на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

«По площади Ленина были претензии к темпам, срокам и качеству производства работ. Мы провели активную претенциозную работу с подрядной организацией. В настоящее время подрядчик существенно усилил производственные мощности на объекте, в первую очередь увеличил количество работников и бригад. Подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить все работы до конца года. Мы считаем, что это вполне реальная задача», – сказал глава администрации.

По словам Демидова, на площади практически выполнены все подготовительные работы, осталось лишь уложить плитку.

Эта работа уже стартовала, руководство города ежедневно контролирует исполнение графиков и качество, заверил он. Ремонт площади Куйбышева, как ранее обещали власти Симферополя, полностью завершится до конца ноября.

На 1 декабря планируется открытие объекта. Сейчас там закладывают гранит на фонтане, устанавливают малые архитектурные формы и уличную мебель, вывозят строительный мусор. Кроме того, проводится комплексная работа по очистке фасадов близлежащих зданий от незаконной рекламы. В этом году уже состоялось открытие трех новых скверов: «Ветан» в микрорайоне Фонтаны, а также скверы Казанский в центре города и Балаклавский в микрорайоне Пневматика.

Что касается 17-ти дворовых территорий крымской столицы, благоустройство которых должно быть выполнено в этом году, 15 из них будут полностью сданы до 1 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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