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Общество

Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега

13:46 пятница, 26 ноября 2021
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега

фото © Новости Крыма

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.

Об этом говорится в штормовом предупреждении, которое распространила пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов, 27-30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. 27-28 ноября дожди, 28 ноября сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15-20 м/с, 27 ноября порывы до 25 м/с», – говорится в сообщении.

В начале следующей недели также ожидаются дожди, а в горах – снег. «29-30 ноября дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные (более 30 мм), 30 ноября в горах дождь, переходящий в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 23-28 м/с», – добавили в МЧС.  

Сегодня в Крыму до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12, местами до 17 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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