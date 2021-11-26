Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега

фото © Новости Крыма

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.

Об этом говорится в штормовом предупреждении, которое распространила пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов, 27-30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. 27-28 ноября дожди, 28 ноября сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15-20 м/с, 27 ноября порывы до 25 м/с», – говорится в сообщении.

В начале следующей недели также ожидаются дожди, а в горах – снег. «29-30 ноября дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные (более 30 мм), 30 ноября в горах дождь, переходящий в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 23-28 м/с», – добавили в МЧС.

Сегодня в Крыму до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12, местами до 17 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 24 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 ноября.