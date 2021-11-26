Общество
Ученые не считают зимовку фламинго в Крыму уникальным явлением
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Появление стаи фламинго на соленых озерах в Крыму не является чем-то необычным, удивляться появлению этих птиц на территории полуострова не стоит.
Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института биологии южных морей имени А. Ковалевского РАН Виталий Гирагосов.
«В этом нет ничего сенсационного, они (фламинго) прилетают практически каждый год, – пояснил ученый. – Соленые озера – это их среда, потому что они размножаются на соленых озерах. Здесь они находят корм, хотя зимой его тут меньше, чем осенью или летом».
Прилет фламинго на полуостров ученые фиксируют много лет. Например, в 2020 году пара розовых фламинго прилетела в Севастополь и осталась в одной из бухт города-героя. В Крым фламинго прилетают из более теплых мест, считает ученый.
«Их наблюдают в Крыму в этот период в течение нескольких десятилетий, а в последние годы они чаще стали залетать в поисках корма и зимовки, – рассказал Гирагосов. – «По предположению некоторых исследователей, они летят из Турции, с побережья Средиземного моря. По другой версии – из центральной Азии».
Видео стаи фламинго на соленых озерах недалеко от города Саки появилось в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что раньше фламинго появлялись здесь лишь поодиночке. Ученые считают, что развитию популяции фламинго в Крыму мешает «фактор беспокойства». «Люди, автомобили, дроны и прочее. Совершенно спокойных мест у нас практически нет, – разъяснил Гирагосов. — Размножаться они здесь вряд ли будут, был один случай гнездования на Сиваше, когда целая стая фламинго загнездилась, но этот случай был неудачным из-за конкуренции с другими птицами».
Судя по предыдущим наблюдениям, зимующими на территории Крыма фламинго могут провести на местных соленых озерах от двух недель до нескольких месяцев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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