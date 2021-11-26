Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму ● Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель ● Из-за пандемии в Крыму увеличилось количество верующих ● В Крыму за сутки более 700 новых заражений ● Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazetauzao.ru
618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 448 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек, выздоровевших за весь период – 105 129.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель. Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.
Путин испытал на себе новую вакцину от коронавируса. Президент России Владимир Путин привился интраназальной вакциной от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи.
В Крыму за сутки более 700 новых заражений. 702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.
Сводка о новых заражениях в Крыму
618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
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