Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +10
море +14

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:01 пятница, 26 ноября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © gazetauzao.ru

618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 448 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек, выздоровевших за весь период – 105 129.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель. Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.

Путин испытал на себе новую вакцину от коронавируса. Президент России Владимир Путин привился интраназальной вакциной от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи.

В Крыму за сутки более 700 новых заражений. 702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.

Общество
Какой сегодня праздник 26 ноября

Какой сегодня праздник 26 ноября фото

Сегодня, 26 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки

Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки

Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.

Происшествия
В Черном море из-за вылова камбалы массово гибнут дельфины

В Черном море из-за вылова камбалы массово гибнут дельфины

Ежегодно в Черном море при вылове камбалы гибнут около 20 тысяч морских свиней.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации