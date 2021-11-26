Старинное зеркало из крымского дворца выставлено на продажу

фото © Алик Якушенков (История Ялты|Facebook)

Внимание пользователей крымских соцсетей приковала фотография большого зеркала в золоченой раме с орнаментом, на обороте которого стоит клеймо «Ливадия».

Опубликовавший его пользователь Facebook Алик Якушев сообщил, что купить предмет старины может любой желающий в одном из популярных интернет-магазинов.

«Продается шикарное зеркало прямиком из Ливадийского дворца. Думаю, о том, какими путями оно попало к нынешним владельцам, можно написать пухлый детективный роман», — написал мужчина в группе «История Ялты (старая Ялта)».

По его данным, зеркало «выбросили» из дворца после Второй мировой войны вместе с другой старой мебелью, которую разрешили забрать местным жителям.

Также Якушенков сообщил, что первоначально золоченую раму кто-то покрасил под бронзу, а цветы разукрасил в разные цвета.

Не на уровне

Скорее всего найденное зеркало попало во дворец перед Ялтинской конференцией 1945 года, предположила главный хранитель музейных предметов, заведующая научно-фондовым отделом Ливадийского музея-дворца Ирина Фоменко. После оккупации, пояснила она, дворцу остро не хватало мебели.

«Может быть, зеркало было не в самом дворце, а в соседних зданиях, входивших в хозяйственное объединение «Ливадия». Надпись на наклейке не означает, что перед нами предмет дворцовой мебели», — подчеркнула собеседница.

Тогда в бывшие царские покои много мебели передали из московских гостиниц, заметила хранитель музейных фондов. В пользу этого факта говорит скромный вид продаваемого зеркала, которое «не уровня первых лиц государства», как этого требовал протокол летней резиденции императорской семьи и позже - руководства СССР.

Ирина Фоменко подтвердила информацию из соцсетей о том, что после войны санаторий, который располагался в здании дворца, действительно, избавлялся от некоторых предметов интерьера.

«Вещи, которые считались, так скажем, излишеством, продавались местному населению или сотрудникам. Может быть, так это зеркало с розочками и попало в частные руки», — предположила эксперт.

Несмотря на необходимость реставрации зеркала, музей был бы рад получить его в дар. По словам Фоменко, такая практика сейчас распространена. Как правило, на хранение музею передают ценные исторические вещи, сохранившиеся семейные реликвии.

«Люди стремятся остаться в истории. Ведь мы бы написали об этом, отразили в своих документах и представили на выставках», — объяснила собеседница.

Сейчас в коллекции музея находится так много зеркал, что нет возможности выставить все из них на обозрение посетителей, посетовала Ирина Фоменко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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