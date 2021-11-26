Смертельный пожар: в сгоревшем доме на востоке Крыма найден погибший

Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме в Нижнегорском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. Инцидент произошел в пятницу утром в селе Изобильное.

Прибывшие на место спасатели оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня.

«Пожар был локализован и ликвидирован в течение полутора часов. Площадь составила 49 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. Причину устанавливают эксперты», - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщалось, с начала года в республике на пожарах погибло около 70 человек, причем, большинство возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения правил пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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