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Происшествия

Сладкоежка с дезодорантом ограбил булочную в Севастополе

Хлебобулочный магазин в Инкермане на улице Менжинского был ограблен при помощи дезодоранта.

Вечером 21 ноября в булочную зашел пьяный гражданин, пожелал пиццу и два торта, однако вместо оплаты начал угрожать продавщице, требуя отдать ему продукты бесплатно. Кроме угроз, преступник использовал другие, не самые обычные средства принуждения.

«Распылив содержимое аэрозольного дезодоранта в лицо женщины, похитил хлебобулочные изделия на сумму более 1 000 рублей», - сообщила подробности грабежа заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Добычей пахучего преступника стала только пицца, а торты удалось отбить благодаря самоотверженным действиям персонала магазина.

Выбежавший из магазина с присвоенным добром мужчина был оперативно задержан. В деталях инцидента разбирается полиция.

В тексте использованы материалы: Форпост

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