Скончался известный севастопольский виноградарь

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Смерть директора крупнейшего севастопольского агропредприятия «Качинский +» Михаила Хоша стала для города невосполнимой утратой – об этом пишут в соцсетях многие горожане, знавшие его как порядочного человека и сильного хозяйственника.

«Неутомимый созидатель, передовик производства, он за 30 с лишним лет создал крупнейшего в Крыму производителя винограда, чье сырье покупают лучшие виноделы. Михаил Ефимович всегда шел вперед, постоянно учился, обладал очень живым, творческим умом, огромной энергией и трудолюбием. Мне трудно поверить, что болезнь победила – это был человек огромной силы воли, любви к родной земле», – написал на своей странице в инстаграм губернатор Михаил Развожаев.

«Михаил Ефимович – большой профессионал своего дела. Под его началом «Качинский +» стал ведущим предприятием агропромышленной отрасли Севастополя и Крыма. Он был энергичным, талантливым руководителем большого коллектива. Его уважали и ценили те, кто с ним работал», – отозвалась на эту тяжелую новость сенатор Екатерина Алтабаева.

«Это был очень компетентный, грамотный специалист, человек, который болел не только за дело, но и за людей. Он всегда старался поддерживать тех, кто рядом с ним, и я всегда относился к нему с очень большим уважением», – говорит председатель бюджетной комиссии Заксобрания Вячеслав Аксенов.

«В совхозе он работал 41 год, из них последние 11 лет – в качестве директора. Он очень много сделал для сохранения этого хозяйства, и ему это удалось. В Севастополе всего два совхоза, которые сумели сохранить коллектив – «Золотая балка» и «Качинский +». Его предприятие всегда развивалось, всегда входило в число лидеров по производству винограда, потому что это единственное хозяйство, имеющее свой питомник. Это был прекрасный человек, который всегда думал о людях, старался, чтобы зарплата в самые трудные времена выплачивалась вовремя», – рассказал председатель СРО «Региональное объединение работодателей Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» Вячеслав Горбатов.

«Мы познакомились случайно, когда я приехал на переговоры о сотрудничестве и партнерстве, впоследствии нас связывали прочные узы дружбы. Он многому меня научил, мы могли часами говорить на разные темы... Талантливый и эффективный управленец, чуткий и любящий глава семейства, настоящий друг и преданный фанат своего дела», – так охарактеризовал Михаила Хоша на своей странице в Фейсбуке уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя Илья Пестерников.

Как стало известно, Михаил Хош скончался в Киеве, где гостил у сыновей. Судя по всему, причиной его внезапной смерти стал ковид.

В тексте использованы материалы: Форпост

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