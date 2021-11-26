Происшествия
Россиянин попался на сбыте поддельных банкнот в Севастополе
Севастопольские полицейские задержали 25-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в серийном сбыте фальшивых купюр и хранении наркотиков.
Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю, передает «Новый Севастополь».
«Предварительно установлено, что подозреваемый приобрел в теневом сегменте сети интернет фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей. После оплаты товара получил координаты семи тайников с подделками, оборудованных в лесном массиве в пригороде Симферополя. Сбывал же фальшивки на территории Севастополя», – говорится в сообщении.
Чтобы избежать наказания, мужчина сбывал фальшивки по вечерам, при оплате услуг курьерской доставки, оформляя заказ, представлялся разными именами и никогда не называл свой точный адрес проживания. Однако данные меры предосторожности не помогли, полицейские задержали его сразу же после очередной оплаты заказа подделкой. При обыске в арендованной квартире полицейские изъяли компьютер, средства мобильной связи, банковские карты, SIM-карты и чеки об оплате курьерской доставки. Также у него изъяты синтетические и растительные наркотики.
Кроме того, в лесополосе в пригороде Симферополя полицейские обнаружили тайник, из которого злоумышленник не успел забрать восемь фальшивых банкнот. Экспертиза подтвердила, что это были подделки. Полицейские установили, что мужчина причастен к 14 фактам сбыта поддельных купюр. Все они изъяты из оборота. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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