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Россия заявила, что «следит» за американским эсминцем в Черном море
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Силы Черноморского флота России следят за американским ракетным эсминцем USS Arleigh Burke, который накануне вошел в Черное море.
Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.
Накануне в ВМС США сообщили, что эсминец USS Arleigh Burke направляется в Черное море.
«USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в Черное море, чтобы действовать вместе с нашими союзниками НАТО и партнерами в этом регионе», – заявили в ВМС США.
15 ноября сообщалось, что флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Mount Whitney начинает переход из Черного в Средиземное море.
В октябре ноябре украинские Военно-морские силы провели тренировку c военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. По данным украинских военных, среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер «Славянск» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».
Целью тренировки украинские военные моряки назвали «отработку взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами альянса».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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