Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 26 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 26 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 10, ночью от -2 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью от 1 до 10 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 10, ночью от 0 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 9, ночью от -2 до 4 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 5 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 0 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
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Прогноз погоды в Крыму на среду 24 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 ноября.
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