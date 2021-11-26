Проект севастопольской электрички создадут под брендом российского императора

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» займется проектированием объектов городской электрички в Севастополе.

Университет стал победителем открытого конкурса, предложив за свои услуги 130 миллионов рублей.

Определить проектировщика важного инфраструктурного объекта удалось только с третьей попытки. Первая закупка ценой 114,9 миллионов рублей была отменена по итогам совещания с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, прошедшего 4 мая 2021 года.

Второй конкурс, стоимостью уже в 193,7 миллиона рублей, был объявлен «Крымской железной дорогой» в августе текущего года. Намерение участвовать в нем тогда выразило лишь ООО «Центродорпроект», но по итогам рассмотрения поступившая заявка была признана не соответствующей требованиям.

Теперь в роли подрядчика выступят сотрудники одного из первых высших технических учебных заведений России, учрежденного Высочайшим Манифестом 20 ноября (2 декабря) 1809 года. На подготовку проектной документации специалистам будет отведено 210 календарных дней с момента подписания договора, еще 90 дней будет предусмотрено на прохождение государственной экспертизы.

Проектирование системы городской электрички планируется осуществить по примеру Московских центральных диаметров (МЦД). Она будет состоять из 14 станций и сможет значительно разгрузить центр города за счет создания перехватывающих парковок для автотуристов на конечных станциях. Стоимость реализации первого этапа работ оценивалась заказчиками в 1,88 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе вернут автобусный маршрут №100. Симферопольский автобусный маршрут №100 «Каменка — Старый аэропорт» с 30 ноября будет возобновлен.

Водителей Севастополя обязали заменить летние шины на зимние до 1 декабря. Госавтоинспекция Севастополя напоминает о необходимости установки зимних шин с 1 декабря.

Авто из парка Развожаева уличили в штрафах за превышение скорости. Предположительно губернаторский Land Cruiser 200 должен бюджету 85 тысяч рублей.

Симферополец объявил войну автомобилистам. Житель Симферополя устал терпеть автохамов, которые подпирают двери многоквартирного дома.