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Курорт

Поедут ли россияне в Крым на Новый год

06:45 пятница, 26 ноября 2021
Поедут ли россияне в Крым на Новый год

фото © Новости Крыма

Половина россиян выбирают новогодние туры на Кубань, в Крым и Абхазию. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, речь идет об организованном туризме.

«Более трети от совокупного объема продаж новогодних туров по России на данный момент составляют путевки на курорты Краснодарского края, как морские, так и горнолыжные. Приблизительно по 15% досталось Абхазии и Крыму. Таким образом, в южные регионы и сопредельную Абхазию в совокупности поедут не менее половины внутренних организованных туристов», - говорится на сайте АТОР.

На втором месте по популярности оказались Центральный и Северо-Западный регионы, в частности Подмосковье и Санкт-Петербург - эти регионы привлекают 30% туристов.

По мнению экспертов, это связано с желанием «остаться поближе к дому». Еще около 10% организованных туристов поедут на курорты Кавказа, в том числе Домбай и Приэльбрусье.

Остальные выбирают короткие экскурсионные туры в северные регионы.

«Туроператоры говорят о том, что пик продаж новогодних туров еще впереди – особенно по «загородным» направлениям и экскурсионным программам. Пика спроса на Новый год в России в целом ожидают только после первой декады декабря», - добавили в АТОР.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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