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Бизнес

Поддельные сигареты из Беларуси заполонили крымский рынок

19:08 пятница, 26 ноября 2021
Поддельные сигареты из Беларуси заполонили крымский рынок

фото © Новости Крыма

Каждая десятая пачка сигарет, которая продается в Крыму, является контрафактной.

Об этом сообщили эксперты Международной ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». По итогам трех кварталов текущего года доля нелегальных сигарет в Крыму выросла до 10,3%.

Это максимальный уровень нелегального рынка с начала наблюдений в регионе, сообщили эксперты со ссылкой на данные аналитического агентства «Business Analytica».

«Доля нелегальной продукции в республике выросла на 2% по сравнению с прошлым годом. Основным фактором роста стало увеличение количества нелегальных сигарет из Беларуси», - говорится в сообщении.

Ущерб федеральному бюджету от неуплаты налогов в Крыму эксперты отрасли оценили в более чем 830 млн рублей в год. Исследование показало, что, как и годом ранее, большая часть контрафакта прибывает в регион из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В первую очередь это Белоруссия – на долю продукции из этой страны пришлось 56,8% всех пачек. При этом в сравнении с прошлым периодом объем белорусской продукции вырос сразу на 26%. Именно с ростом поставок из этой страны аналитики связывают увеличение общей доли так называемого теневого рынка в регионе, продолжили эксперты.

«Белорусские сигареты захватывают российский рынок – в целом по стране на их долю приходится более половины всех нелегальных пачек. Это объясняется ценовой привлекательностью данной продукции, поскольку Беларусь держит ставку акциза на самом низком уровне из всех стран ЕАЭС, средняя цена пачки в рознице составляет около 40 рублей», - поясняют эксперты.

Кроме того, поставки больших партий нелегальных сигарет обуславливаются отсутствие таможенных границ между странами, а также недостаточным уровнем контроля перевозимого товара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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